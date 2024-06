Al Vulcano Buono di Nola proseguono gli incontri con le star della musica: il 5 giugno firmacopie della vincitrice di Sanremo, Angelina Mango

Piazza Capri, all’interno del Vulcano Buono di Nola ormai è il luogo di incontro con le star della musica italiana. Dopo aver avuto sul palco Clara, Il Volo, Articolo 31 e Gigi D’Alessio, il 5 giugno tocca alla vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango.

Il 31 maggio Angelina Mango ha pubblicato il suo primo album di inediti “Poké Melodrama” (LaTarma Records) e lo presenterà in un instore tour che farà tappa, alle ore 17.00 al Vulcano Buono. In quell’occasione firmacopie e selfie con tutti quelli che acquisteranno il disco. Il Vulcano Buono di Nola, continua nel nuovo corso immaginato per il rilancio del centro, sempre più agorà capace di unire business, arte e divertimento. Un progetto che negli ultimi 12 mesi ha portato a una sorta di rivoluzione nell’offerta commerciale, che ha consentito alla struttura di ritornare al centro del gradimento per le famiglie e per chiunque decida di trascorrere una esperienza di business fuori dagli schemi.