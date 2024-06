Lotto: arriva il “Numero Oro” anche per la classica estrazione dei 90 numeri. Dal 12 giugno al via la sperimentazione

Arriva la nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “Numero Oro Il Gioco del Lotto”. E’ quanto rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una determinazione direttoriale.

Tale formula di gioco è introdotta, in via sperimentale, per un periodo di diciotto mesi, a decorrere dal giorno 12 giugno 2024.

“La giocata al gioco del Lotto non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata con l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto”. La scelta dell’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” comporta l’abbinamento della giocata ulteriore alla giocata del gioco del Lotto che restano in ogni caso distinte, sia pure riportate in un unico scontrino”, si legge nel testo.

Il Numero Oro è individuato con il quinto numero estratto di ciascuna ruota del gioco del Lotto. La vincita con l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” viene conseguita in caso di corrispondenza tra il Numero Oro, individuato per ciascuna ruota, ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al gioco del Lotto sulla medesima ruota.

La partecipazione alla formula di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto” avviene: a) attraverso la compilazione della schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, nella quale è indicata la partecipazione alla formula di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto”; b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al gioco del Lotto, la volontà di partecipare alla formula di gioco “NUMERO ORO Il Gioco del Lotto”; c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento. Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario esercitare l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” al momento dell’effettuazione di una giocata al gioco del Lotto su una o più delle seguenti sorti: ambo, terno e quaterna. Qualora nella giocata al gioco del Lotto vengano selezionate anche altre sorti, non sarà possibile includere nella giocata l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto”. Nel caso di giocata effettuata su più ruote, l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” è applicata per ciascuna giocata su ogni ruota. In caso di giocate per più concorsi consecutivi, la selezione dell’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” è valida per ognuno dei concorsi di riferimento.

L’importo della giocata per la partecipazione alla formula di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto” è pari all’ importo scelto per la giocata al gioco del Lotto cui è abbinata. Nel caso di una giocata su più sorti, l’importo della giocata per la partecipazione alla formula di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto”, complessivamante pari all’ importo scelto per la giocata al gioco del Lotto cui è abbinata, è ripartito nelle poste di gioco definite per ciascuna sorte, in analogia con la ripartizione per la giocata al gioco del Lotto. Nel caso di una giocata effettuata su più concorsi consecutivi, l’importo complessivo da corrispondere per le giocate effettuate è pari alla somma degli importi necessari per ogni singola giocata al gioco del Lotto e alla formula di gioco “Numero Oro Il Gioco del Lotto”.

Nunziata Napolitano