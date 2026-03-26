Aiello del Sabato, tappa dell’Osservatorio sulla provincia: confronto tra istituzioni e territori

Importante momento di confronto istituzionale ad Aiello del Sabato, dove il 25 marzo 2026 l’Osservatorio sullo stato della provincia ha fatto tappa presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni dell’Alta Valle del Sabato: Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Serino, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole, riuniti per discutere criticità e prospettive del territorio.

Presente S.E. il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha ascoltato con attenzione gli interventi dei sindaci, raccogliendo istanze e problematiche comuni. Tra i temi principali emersi figurano le difficoltà legate alla viabilità, alla sicurezza, alla carenza di organico negli enti locali e alle limitate risorse economiche.

Di particolare rilievo anche gli interventi del Questore di Avellino e dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno ribadito la vicinanza delle istituzioni alle esigenze del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha seguito con interesse anche l’intervento del Sindaco di Contrada, sottolineando l’importanza del dialogo tra amministrazioni locali e istituzioni centrali. Apprezzamento è stato espresso inoltre per il lavoro svolto dalla referente della ludobiblioteca locale, Angela Del Gaizo, per l’impegno nel promuovere integrazione sociale e innovazione nei locali di Borgo Ospedale.

L’iniziativa si è confermata un significativo momento di condivisione e collaborazione tra enti locali, associazioni, cittadini e le massime autorità governative presenti sul territorio provinciale, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.