Forino (AV): buon compleanno a Toyna Cioffi

Giornata speciale a Forino, dove Toyna Cioffi festeggia il suo compleanno, circondata dall’affetto e dal calore di chi le vuole bene.
Un’occasione per celebrare non solo un anno in più, ma soprattutto la gioia e la luce che Toyna riesce a trasmettere con il suo sorriso, capace di illuminare ogni luogo e ogni momento.
A renderle omaggio con parole cariche di affetto è Gerardo, che dal Brasile le dedica un pensiero speciale:
“Cara Toyna, il tuo sorriso è sempre bello vederlo in ogni angolo della terra. Auguroni!”
Un messaggio che attraversa le distanze e testimonia quanto il suo affetto riesca a superare ogni confine.
A Toyna i migliori auguri per una giornata piena di felicità e per un futuro ricco di emozioni, serenità e soddisfazioni.