Forino (AV): buon compleanno a Toyna Cioffi

26/03/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, EVIDENZA, IRPINIA 0

Forino (AV): buon compleanno a Toyna Cioffi

Giornata speciale a Forino, dove Toyna Cioffi festeggia il suo compleanno, circondata dall’affetto e dal calore di chi le vuole bene.

Un’occasione per celebrare non solo un anno in più, ma soprattutto la gioia e la luce che Toyna riesce a trasmettere con il suo sorriso, capace di illuminare ogni luogo e ogni momento.

A renderle omaggio con parole cariche di affetto è Gerardo, che dal Brasile le dedica un pensiero speciale:
“Cara Toyna, il tuo sorriso è sempre bello vederlo in ogni angolo della terra. Auguroni!”

Un messaggio che attraversa le distanze e testimonia quanto il suo affetto riesca a superare ogni confine.

A Toyna i migliori auguri per una giornata piena di felicità e per un futuro ricco di emozioni, serenità e soddisfazioni.

Forino (AV): buon compleanno a Toyna Cioffi