Aiello del Sabato, il ricordo che unisce: tributo ai testimoni della storia

Anche Aiello del Sabato ha voluto rendere omaggio alla memoria e al sacrificio di chi ha vissuto una delle pagine più drammatiche del Novecento. Presso la Prefettura di Avellino si è svolta una cerimonia dal forte valore simbolico, carica di emozione e significato civile.

Alla presenza del sindaco Sebastiano Gaeta, è stata consegnata la Medaglia d’Onore ad Antonio Maurizio, cittadino aiellese e testimone diretto degli orrori della deportazione.

Catturato dopo l’8 settembre 1943, Maurizio fu internato nei campi di prigionia nazisti, tra cui lo Stalag III A di Brandeburgo, dove subì condizioni durissime. La sua scelta di non aderire al regime nazifascista rappresentò un atto di coraggio e dignità, pagato a caro prezzo ma rimasto come esempio di libertà e resistenza morale.

La consegna della Medaglia non è stata soltanto un riconoscimento individuale, ma un momento collettivo di riflessione: un richiamo alla responsabilità della memoria, intesa non come semplice ricordo del passato, ma come valore fondante per costruire un futuro più giusto e consapevole.