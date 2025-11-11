Afragola: disarticolata una piazza di spaccio. Una coppia tratta in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne con precedenti di polizia, anche specifici, e una 30enne, entrambi di Afragola.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Salicelle, hanno notato un viavai di persone entrare e uscire da un’abitazione al pian terreno di uno stabile.

Poco dopo, i poliziotti, approfittando dell’uscita di un acquirente, sono riusciti ad entrare nell’appartamento della coppia dove hanno rinvenuto e sequestrato 25 involucri di marijuana e 8 di hashish del peso complessivo di 46 grammi circa, 890 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.