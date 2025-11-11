NAPOLI. Corso Umberto: rapina una donna. Arrestato un 48enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne algerino, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un uomo che, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una donna, si è dato a repentina fuga in direzione di via Soprammuro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, anche grazie all’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il prevenuto trovandolo in possesso del cellulare asportato poco prima e di un coltello a serramanico.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.