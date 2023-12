Addio a una leggenda: Antonio Juliano, il cuore azzurro del Napoli

Il calcio italiano piange la scomparsa di una delle sue leggende più amate, Antonio Juliano, l’indimenticabile centrocampista che ha segnato un’epoca nel Napoli. Nato a San Giovanni a Teduccio il 26 dicembre 1942, Juliano ci ha lasciati oggi 13 dicembre 2023, all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia.

Juliano non è stato solo un calciatore straordinario, ma anche un capitano coraggioso e un dirigente astuto che ha contribuito a plasmare la storia del Napoli in modi indelebili. La sua carriera nel calcio è stata un lungo e glorioso viaggio che ha iniziato nel 1961 e si è protratto fino al 1978, abbracciando 17 stagioni di dedizione assoluta alla maglia azzurra.

Il legame di Juliano con il Napoli è stato tanto profondo quanto duraturo, una storia d’amore che ha visto il talentuoso centrocampista indossare la fascia di capitano per ben 12 stagioni. È rimasto a lungo il giocatore con più presenze in tutte le competizioni con la maglia azzurra, un record che testimonia la sua costanza, dedizione e passione per il club.

Il palmares di Juliano parla da sé: due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi nel 1966 e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1976. La sua influenza non si è limitata alle gesta con il Napoli; ha anche contribuito in modo significativo alla Nazionale, vincendo il titolo di campione d’Europa nel 1968 e raggiungendo la finale della Coppa del Mondo nel 1970.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Juliano ha continuato a essere una figura di spicco nel mondo del calcio come dirigente. Il suo ruolo chiave nella contrattazione per l’acquisto di talenti come Ruud Krol e, soprattutto, nell’ingaggio di Diego Armando Maradona nel 1984, ha ulteriormente solidificato la sua eredità nel calcio partenopeo. La firma di Maradona è stata un momento epocale nella storia del Napoli, portando alla conquista di titoli e trofei che resteranno impressi nella memoria dei tifosi per sempre.

Juliano ha continuato a essere presente nella vita calcistica anche come opinionista televisivo, condividendo la sua saggezza e la sua esperienza con gli appassionati di calcio per molti anni.

Il Napoli oggi piange la perdita di uno dei suoi eroi, un uomo che ha dato tutto per i colori azzurri e che resterà nei cuori dei tifosi come una leggenda immortale. Antonio Juliano, il tuo contributo al calcio e al Napoli rimarrà eternamente inciso nella storia del nostro sport. Addio, Capitano.

(Andrea Salvatore Guerriero)