Menzione speciale per alcune Pro Loco della provincia di Napoli al premio ‘Salva la tua lingua locale’

Riscontro più che positivo per le Pro Loco della provincia di Napoli alla cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio ‘Salva la tua lingua locale’ istituito dall’Unpli Nazionale. Nel corso dei dieci anni dall’attivazione del premio sono, complessivamente, oltre 3500 gli autori ad aver partecipato e oltre 4600 le opere esaminate dalle varie giurie. Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori, poeti e autori che si esprimono in dialetto ed in piena armonia con le direttive dell’UNESCO presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Nell’edizione 2023 tenutasi a Roma nella sala Protomoteca del Campidoglio tra i vari artisti e scrittori premiati hanno ricevuto la menzione speciale per la Provincia di Napoli, la Pro Loco Castrum, la Pro Loco Lettere, la Pro Loco Marano Flegrea e la Pro Loco Nola. “Un importante riconoscimento – ci tiene a rimarcare il presidente Unpli Napoli Luigi Barbati – a riprova dell’impegno e la dedizione che il mondo delle Pro Loco anche in provincia di Napoli portano avanti, soprattutto nel sensibilizzare la collaborazione tra le varie associazioni”. Nell’occasione alla presenza del presidente Unpli nazionale Antonino La Spina e del presidente regionale Antonio Lucido è stato presentato il calendario dell’associazione AGOP (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica) presieduta da Alba Slavati, con la quale l’Unpli Napoli ha siglato un protocollo d’intesa, volto ad una collaborazione fattiva tra le due realtà associativa, affinchè attraverso l’opera di sensibilizzazione, la conoscenza e la prevenzione di malattie tumorali diventino argomento di interesse comune.