Importanti risultati per la Linea Ferroviaria Baiano-Napoli: Servizi Sostitutivi su Gomma Estesi e Novità per il Collegamento con Afragola.

Significativo progresso è stato raggiunto questa mattina durante una riunione presso la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, dedicata alle problematiche della linea ferroviaria Baiano-Napoli. Su richiesta del Consigliere regionale Maurizio Petracca, promotore dell’incontro, è stato deciso di prolungare i servizi sostitutivi su gomma, che inizialmente dovevano essere interrotti domani. I bus sostitutivi continueranno a operare nei prossimi giorni, in attesa dell’introduzione di nuove corse sperimentali aggiuntive su gomma, studiate per venire incontro alle esigenze dei pendolari del Mandamento Baianese che ogni giorno si recano a Napoli.

Petracca ha raccolto le istanze delle amministrazioni comunali locali e ha chiesto con forza l’incontro per affrontare le difficoltà logistiche. Senza queste soluzioni, i lavori sulla linea ferroviaria, previsti per i prossimi tre anni, avrebbero allungato i tempi di percorrenza da Baiano a Napoli a quasi due ore, causando gravi disagi per i lavoratori pendolari. I servizi sostitutivi su gomma, quindi, sono stati riconosciuti come una soluzione necessaria per garantire un servizio efficiente.

Un’altra novità importante riguarda il miglioramento del collegamento con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola, con la futura introduzione di una fermata all’uscita del casello autostradale di Baiano, lungo la linea Avellino-Afragola.

Gli uffici regionali sono già al lavoro per garantire l’attuazione rapida delle soluzioni concordate. Questo rappresenta un ottimo esempio di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, con un particolare ringraziamento rivolto a Luca Cascone per il suo impegno e alla sensibilità dimostrata nel portare avanti le istanze del territorio.

Servizio Sostitutivo Bus: Orari da Domani 12 Settembre

Corse da Baiano a Napoli:

6:30

9:30

11:55

13:05

16:10

18:35

Corse da Napoli a Baiano:

7:40

10:45

13:10

14:20

17:20

19:45

Questi orari temporanei rimarranno attivi per i prossimi giorni, garantendo una soluzione di trasporto adeguata per i pendolari in attesa delle corse aggiuntive sperimentali