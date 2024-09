Il Comune di Sperone presenta il progetto “Il Comune con i bambini, per i bambini”

Il Comune di Sperone, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha organizzato un evento speciale dedicato ai più piccoli. Il progetto, dal titolo “Il Comune con i bambini, per i bambini”, sarà presentato il 12 settembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sperone.

Durante l’incontro, saranno illustrate le attività pensate appositamente per il benessere e lo sviluppo dei bambini. L’iniziativa è un chiaro esempio dell’impegno delle istituzioni locali verso le nuove generazioni, cercando di creare un ambiente inclusivo, educativo e stimolante per i più piccoli.

L’evento sarà un’occasione importante per le famiglie del territorio, che potranno conoscere le opportunità offerte ai loro figli e partecipare attivamente alla crescita culturale e sociale della comunità.

Il progetto Paidea, insieme ad altre attività creative e formative, promette di coinvolgere i bambini in esperienze divertenti e costruttive, favorendo il loro sviluppo personale e la loro capacità di socializzazione.

Non mancate all’appuntamento per scoprire tutte le novità che il Comune di Sperone ha in serbo per i suoi piccoli cittadini!