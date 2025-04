“ACCADDE OGGI”. 19 aprile 2005 – Joseph Ratzinger è eletto Papa: nasce il pontificato di Benedetto XVI

Città del Vaticano, 19 aprile 2005 – Alle ore 17:50, la famosa fumata bianca annunciava al mondo l’elezione del nuovo pontefice. Dopo soli due giorni di conclave e quattro scrutini, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger veniva eletto 265º Papa della Chiesa cattolica, scegliendo il nome di Benedetto XVI.

La proclamazione solenne del “Habemus Papam” fu accolta da un lungo applauso in Piazza San Pietro. Ratzinger, teologo di fama mondiale e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede sotto Giovanni Paolo II, era da tempo considerato uno dei più influenti cardinali della Curia romana.

Nato il 16 aprile 1927 a Marktl, in Baviera, Joseph Ratzinger era noto per la sua profonda preparazione accademica e per la partecipazione come perito al Concilio Vaticano II. Creato cardinale da Paolo VI nel 1977, si era distinto per la difesa dell’ortodossia dottrinale e per l’approccio rigoroso ma dialogante nei confronti del mondo contemporaneo.

Durante il suo pontificato, Benedetto XVI ha promosso il dialogo interreligioso, la centralità della fede unita alla ragione, e ha affrontato temi delicati come gli scandali degli abusi all’interno della Chiesa. Forte fu anche il suo impegno nel richiamare l’Europa alle sue radici cristiane.

L’11 febbraio 2013, con un gesto senza precedenti nei tempi moderni, Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia al ministero petrino per motivi di salute e lucidità. Fu il primo Papa a dimettersi dopo quasi sei secoli, dando il via a un nuovo capitolo nella storia della Chiesa.

Ritiratosi nel Monastero Mater Ecclesiae, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni.