A16, incidente nel territorio di Pratola Serra, auto finisce contro guardrail. Uno degli occupanti trasportato in ospedale

Intorno alle ore 10’00 di oggi 17 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuta sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 55 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva contro il guardrail. A bordo dell’auto due uomini, provenienti dal Napoletano e diretti a Grottaminarda, di cui uno rimaneva ferito e veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti che provvedevano al suo trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre l’altra persona veniva visitata sul posto e non riportava grosse conseguenze. I veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.