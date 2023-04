Contrada (Av): Nasce l’Armadio Solidale per le famiglie bisognose. Iniziativa promossa dall’ Azione Cattolica e dalla Ludo-Biblioteca Comunale.

“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”. Quali migliori parole, se non quelle della Santa, Madre Teresa di Calcutta possono racchiudere lo spirito filantropico messo in campo a Contrada dalla locale Azione Cattolica e dalla Ludo-Biblioteca Comunale, che in tempi di difficoltà sociale, ha deciso di promuovere, mettere in campo un’iniziativa chiamata l’ “Armadio Solidale” Beata Armida Barelli laica cristiana che nella sua vita si donò completamente alla cura del prossimo e degli emarginati.

E proprio sulle orme di questa eccelsa figura, che l’ Armadio Solidale di Contrada vuole rappresentare un punto di riferimento e di aiuto per tutta l’ Irpinia e per quanti, senza alcuna vergogna, hanno o avranno necessità di abbigliamento e/o di attrezzature come culle, passeggini ed altri dispositivi. Il progetto al momento è riferito alla fascia di età che va da 0 a 16 anni di età. L’ attuale sede è collocata in Via Bruno a Contrada nei locali parrocchiali ed il calendario prevede il ritiro del materiale , per chi ne necessita, tutti i VENERDÌ dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Alla stessa maniera tutti coloro i quali vogliano donare materiale, possono presentarsi in sede ogni LUNEDÌ dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Si prevede in futuro un ampliamento della fascia di età che come detto al momento include quella compresa tra gli 0 -16 anni. Cosa dire., Complimenti a tutti. Daniele Biondi