A settembre si chiudono gli eventi di “Scisciano in Festa”. La lunga rassegna saluta il suo pubblico con “Parsifal – La vera tribute band dei Pooh”.

Si conclude la rassegna “Scisciano in Festa”, kermesse di cultura e spettacolo inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Scisciano con lo spettacolo musicale dei “Parsifal”, la vera tribute band dei Pooh, tra i più iconici gruppi italiani. Il concerto gratuito si terrà sabato 20 settembre 2025, a partire dalle ore 21.00, in Piazza XX settembre a Scisciano (NA). Con 25 anni di attività live alle spalle “Parsifal” è la tribute band che, in Italia, è considerata l’unico e reale prosieguo dell’attività artistica dei Pooh. Uno status confermato dalla stessa storica band. Lo spettacolo musicale sarà, dunque, la degna conclusione della lunga progettualità voluta dal Sindaco di Scisciano, Antonio Gladenoro Clavino Ambrosino e dall’Assessore alla Cultura

Raffele Ambrosino, il cui scopo è stato quello di fornire alla cittadinanza, e agli abitanti dei comuni limitrofi che hanno ampiamente partecipato alle iniziative programmate, occasioni qualificate per rivitalizzare gli spazi urbani della cittadina di Scisciano. Un’esperienza positiva che si auspica possa ripetersi il prossimo anno.