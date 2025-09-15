“PMI International augura un buon anno scolastico a studenti, docenti e famiglie”

Cari studenti, docenti, famiglie e personale scolastico, a nome di PMI INTERNATIONAL, desidero porgere i miei più sentiti auguri per l’inizio di questo nuovo anno scolastico. Ogni anno rappresenta una nuova opportunità per crescere, imparare e costruire un futuro migliore, insieme.

La scuola è il cuore pulsante della formazione e dello sviluppo delle nuove generazioni, ed è grazie al vostro impegno, alla vostra dedizione e alla vostra passione che possiamo guardare al domani con fiducia e speranza.

In questo percorso, le imprese possono e devono svolgere un ruolo fondamentale. PMI International si impegna a rafforzare il legame tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale, offrendo opportunità di collaborazione, progetti formativi e percorsi di orientamento. Crediamo fermamente che il dialogo tra scuola e impresa sia la chiave per preparare i giovani alle sfide del futuro, fornendo loro competenze pratiche e strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro con consapevolezza e determinazione.

Auguro a tutti voi un anno scolastico proficuo, ricco di soddisfazioni, scoperte e successi. Che sia un percorso di crescita personale e collettiva, in cui ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

Un ringraziamento speciale va ai docenti e al personale scolastico, che con il loro lavoro instancabile e la loro professionalità accompagnano i giovani in questo importante cammino. E un pensiero di incoraggiamento va agli studenti, affinché affrontino ogni sfida con entusiasmo e determinazione, sapendo che il mondo delle imprese è pronto a sostenervi e a valorizzare il vostro talento.

Buon anno scolastico a tutti!

Dott. Salvatore Guerriero

Presidente Nazionale

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO