A Saviano inizia il Triduo Pasquale tra riti, preghiere e infiorate

Comincia con il silenzio la ritualità del Triduo Pasquale. Tutto ruota attorno al rumoroso silenzio che pervade il rito rotto dai lamenti e i rituali della voce che per tre lunghi giorni consecutivi ripeteranno solo preghiere. Cosi i fedeli e anche quelli occasionali si ritroveranno, in Chiesa, oggi Giovedì Santo, per, l’ultima cena di Gesù coi suoi apostoli, prima del suo arresto e della condanna a morte.

Nella chiesa di San Michele Arcangelo di Saviano per le ore 19 è fissata la Santa Messa e anche quest’anno, nel luogo sacro, è stato organizzato la bellissima e attesissima Infiorata da ammirare e visitare in questi giorni di Pasqua. In tutte le chiese del territorio sono presenti disegni infiorati a tema religioso che al termine del rito sacro verranno invase dai visitatori/pellegrini che , in questa notte, fatta di preghiere e silenzi, si alterneranno per ammirare le opere.

“Pellegrini di speranza” è il tema principale dell’infiorata 2025. I lunghi tappeti di fiori o parti di essi sono realizzati da volontari che si rendono utili alla buona riuscita della manifestazione la quale

vanta come tradizione delle decorazioni in tutta Italia, una storia secolare nata a Roma nel XVII secolo.

Saviano in Fiore anche quest’anno con coraggio aspetta il suo pellegrinaggio.

Nunziata Napolitano