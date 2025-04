Avella si colora di fiori: in vista della Pasqua, l’amministrazione comunale abbellisce la cittadina archeologica

Avella – In occasione delle festività pasquali e dei giorni di festa che seguono, la cittadina di Avella si veste a nuovo, grazie a un’iniziativa tutta dedicata al decoro e alla bellezza del verde urbano.

Il consigliere comunale Pellegrino Vittoria, con delega al Verde Pubblico, sta guidando personalmente l’intervento di abbellimento dei principali spazi pubblici della città. Con il supporto dell’intera amministrazione comunale, sono stati piantati fiori colorati e ornamentali nelle piazze, nelle rotonde e nei parchi cittadini, regalando ad Avella un tocco di colore e vitalità.

«Vogliamo che la nostra città si presenti al meglio – ha dichiarato il consigliere – non solo per celebrare la Pasqua, ma anche per offrire ai cittadini e ai visitatori un ambiente più bello e accogliente. Il verde pubblico è un bene comune da curare e valorizzare.»

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dalla comunità, conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere una cultura della bellezza, della cura del territorio e del rispetto per l’ambiente. I nuovi allestimenti floreali rendono Avella ancora più suggestiva, esaltandone il valore archeologico e storico, e creando un’atmosfera ideale per le passeggiate primaverili.

Un piccolo grande gesto che profuma di rinascita, in perfetta sintonia con il messaggio della Pasqua.