A Sant’Agata de’ Goti la prima edizione del Premio “Falanghina”. Tra vino, moda e solidarietà, Villa Izzo diventa palcoscenico del Sannio

Sant’Agata de’ Goti (BN) – Applausi e divertimento hanno accompagnato la prima edizione del Premio “Falanghina”, l’originale Party White ospitato negli spazi eleganti di Villa Izzo a Bagnoli. L’evento, ideato dall’attore Angelo Iannelli e organizzato dall’Associazione Vesuvius, ha voluto celebrare il territorio sannita intrecciando vino, arte, moda e solidarietà.

A condurre la serata, le voci di Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella, affiancate dalle miss Lucia Schiettino e Mara Mollo. L’apertura è stata affidata a una suggestiva passerella con protagoniste le miss, che hanno sfilato portando i simboli della manifestazione: l’uva bianca e il vino.

Arte, spettacolo e grandi ospiti

Non solo vino, ma anche arte e spettacolo hanno illuminato la kermesse: i percorsi artistici curati dai membri della Vesuvius A.P.S., le sfilate dei brand “Te Quiero Mucho” e della stilista internazionale Patrizia Lieto, la voce del tenore Mattew Lamberti accompagnato dal maestro Lorenzo Savarese, e ancora le esibizioni musicali di Lina Maddaloni e Mario Conte, la danza orientale di Alessandra Sicignano e il tango argentino interpretato da Annabella Amoretti e Gennaro Galdiero.

Tra i premiati con le ceramiche d’autore di Antonella Ruffino, anche l’attore “Speciale” Claudio Torino, l’attrice di Mare Fuori Marica Gambardella e il comico Peppe Laurato di Made in Sud.

Gusto e tradizione

Il Premio “Falanghina” è stato anche un viaggio tra i sapori del Sannio. Accanto alla storica azienda vinicola Mustilli, hanno partecipato produttori locali come Angela Carannante Vini, Azienda Agricola Valle Sannita, Vini Ciervo, Panificio Castello, Caseificio Donna Rosa e molti altri. Grande successo per il gelato al vino Falanghina ideato da Davide Botti, ambasciatore del gelato, e per la mozzarella fresca prodotta sul momento.

Una festa per il territorio

La serata si è chiusa tra brindisi, torta e fuochi pirotecnici, suggellando un evento che ha saputo unire spettacolo, tradizione e solidarietà.

«Sono orgoglioso della straordinaria riuscita di questa prima edizione – ha dichiarato Angelo Iannelli – un segnale forte per il territorio e per la valorizzazione delle sue eccellenze».

Con la sua formula originale, il Premio “Falanghina” ha già messo radici promettendo di diventare un appuntamento fisso del calendario culturale e mondano del Sannio.