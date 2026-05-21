Mugnano del Cardinale si prepara al grande evento: tutto pronto per il primo Corteo Storico di Santa Filomena

Cresce l’attesa a Mugnano del Cardinale per il primo Corteo Storico “Il Giglio e la Palma – Un viaggio nella storia di Santa Filomena”, in programma sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 18:00 nel cuore del paese.

L’evento, promosso dal Consiglio Pastorale con il coinvolgimento del Rettore del Santuario Don Giuseppe Autorino, rappresenta una delle iniziative più importanti dedicate alla spiritualità filomeniana e alla valorizzazione della storia locale.

In questi giorni il paese è già entrato nel vivo dei preparativi: lungo il viale e nelle principali aree interessate dal percorso del corteo si lavora senza sosta per allestire scenografie, postazioni, addobbi e spazi dedicati agli artisti e ai figuranti. Un grande lavoro organizzativo che coinvolge volontari, associazioni e cittadini, tutti impegnati a rendere speciale una manifestazione destinata a lasciare il segno.

Per la prima volta Mugnano del Cardinale diventerà un autentico teatro a cielo aperto, con figuranti in abiti d’epoca, quadri storici viventi, musica, tamburi, sbandieratori, majorettes e momenti narrativi che accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante nella storia di Santa Filomena.

Il corteo partirà ufficialmente dal Santuario alle ore 18:30, preceduto da una spettacolare esibizione inaugurale in Piazza Umberto I. Ad aprire la manifestazione sarà la suggestiva figura di “Santa Filomena della luce”, accompagnata da effetti scenici e da una coinvolgente colonna sonora.

Nel corso della serata saranno rappresentati dieci quadri storici che racconteranno alcuni dei momenti più significativi della devozione filomeniana: dalla vita della Santa al legame con papi, sovrani e pellegrini che nei secoli hanno contribuito a diffonderne il culto nel mondo.

Grande attesa anche per la scena conclusiva prevista intorno alle ore 20:00 in Piazza Umberto I, con l’arrivo della carrozza storica e il simbolico incontro tra Papa Pio IX, il Cardinale Antonelli e i reali borbonici, fino al grande saluto finale dedicato alla Santa.

Un appuntamento che unirà fede, tradizione, cultura e spettacolo, trasformando Mugnano del Cardinale in un luogo di storia e spiritualità capace di coinvolgere cittadini, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi ad una serata unica, pensata per emozionare e far riscoprire l’identità e la devozione che legano da sempre Mugnano del Cardinale a Santa Filomena.