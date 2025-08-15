Zenzigusto 2025: Quaglietta celebra il suo zenzifero tra sapori e tradizione

Il borgo medievale di Quaglietta, perla della Valle del Sele al confine tra le province di Avellino e Salerno, si prepara ad accogliere Zenzigusto 2025, la Sagra dello Zenzifero che il 18 e 19 agosto animerà strade e piazze con profumi, musica e specialità locali.

La manifestazione, insignita dal 2020 del marchio nazionale “Sagra di Qualità” dall’UNPLI, è interamente dedicata allo zenzifero, una particolare varietà di menta che cresce solo in questo territorio, apprezzata per le note aromatiche che ricordano basilico e limone.

Protagonista indiscusso sarà il Raviolo allo Zenzifero, piatto riconosciuto Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.) della Regione Campania. La ricetta, tramandata di generazione in generazione, prevede ricotta, uova, formaggio e il caratteristico aroma dell’erba locale. La qualità e la sicurezza alimentare sono garantite al 100% dalla supervisione del presidente della Pro Loco, Rocco Avena, medico veterinario che segue direttamente tutta la filiera produttiva.

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno immergersi nella storia del borgo, tra la chiesa seicentesca di Santa Maria ad Ripas e il castello normanno, cornice suggestiva che unisce cultura e gastronomia.

La colonna sonora delle due serate sarà affidata al gruppo Paranza Madonna di Bagni (18 agosto) e agli Strazzaliscio (19 agosto), per un’atmosfera di festa che accompagnerà i sapori tipici fino a tarda notte.

L’appuntamento è dunque fissato: 18 e 19 agosto 2025, dalle ore 20:00, Quaglietta diventa capitale dello zenzifero e della convivialità.

Per informazioni e prenotazioni: 331 3535706.