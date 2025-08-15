Sperone, il 15 agosto i fedeli si riuniscono alla Fontana per celebrare la devozione mariana

Come da tradizione, anche quest’anno il 15 agosto a Sperone è stato un momento di forte spiritualità e partecipazione comunitaria. Numerosi fedeli si sono riuniti presso la Fontana di Sperone, luogo simbolico e caro alla popolazione, per rendere omaggio alla Madonna nella solennità dell’Assunzione di Maria.

La ricorrenza, profondamente radicata nel cuore dei cittadini, rappresenta non solo un atto di fede, ma anche un’occasione di condivisione e incontro. Attorno alla Fontana, punto di riferimento identitario per la comunità, i presenti hanno partecipato a preghiere e canti, creando un clima di raccoglimento e devozione.

Il Ferragosto, che unisce il significato religioso alla tradizione popolare, a Sperone si rinnova ogni anno come un appuntamento che rafforza il legame tra le famiglie, la comunità e le proprie radici.

La Fontana di Sperone, fulcro della vita sociale e spirituale del paese, si conferma così non solo come un luogo fisico, ma come un simbolo di appartenenza, memoria e fede condivisa.