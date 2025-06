Visciano si tinge d’arte: successo per la Mostra Estemporanea “I Colori di Visciano”

Pennellate, emozioni e solidarietà al centro dell’evento artistico che ha colorato le strade del paese.

Visciano 15 giugno 2025 – Una domenica all’insegna della creatività e della bellezza: la Mostra Estemporanea d’Arte “I Colori di Visciano” ha trasformato il borgo in una vera e propria galleria a cielo aperto. Decine di artisti, armati di tele, colori e tanta passione, hanno dato vita a opere ispirate agli scorci, ai volti e all’anima del paese.

Una giornata intensa e luminosa, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Passeggiando tra le vie di Visciano, visitatori e curiosi hanno potuto ammirare il lavoro degli artisti all’opera, cogliendo l’essenza di una comunità che ha saputo accogliere l’arte come strumento di espressione e condivisione.

«È stata una giornata speciale – fatta di sorrisi, ispirazioni e una passione comune per l’arte. Ogni angolo di Visciano ha parlato attraverso le tele e i colori».

Grande attesa ora per la serata di premiazione, in programma per il 13 luglio, quando saranno svelati i nomi degli artisti vincitori. Ma l’iniziativa non si ferma qui: le opere realizzate saranno protagoniste di una prossima asta benefica (data in via di definizione), il cui ricavato sarà interamente devoluto all’AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. Un’occasione per dimostrare come l’arte possa farsi anche gesto concreto di solidarietà.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: artisti, visitatori, collaboratori. “I Colori di Visciano” ha mostrato che l’arte può davvero unire, emozionare e fare del bene.