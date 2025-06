Sant’Anastasia celebra la Giornata Nazionale dello Sport: entusiasmo in piazza tra giovani talenti e spirito di comunità.(FOTO)

Grande partecipazione ed entusiasmo per “Sport in Piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune di Sant’Anastasia in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. La manifestazione ha trasformato il centro cittadino in un vivace spazio di sport, arte e condivisione, coinvolgendo famiglie, associazioni, giovani atleti e artisti locali.

«Ieri in piazza abbiamo visto brillare i talenti della nostra comunità. Abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare queste giovani promesse affinché possano continuare a coltivare le loro passioni e realizzare i propri sogni» ha dichiarato il sindaco Carmine Esposito. Il primo cittadino ha ringraziato tutte le realtà coinvolte, sottolineando come la partecipazione attiva rappresenti la vera forza di eventi capaci di accompagnare la crescita delle nuove generazioni.

La giornata è stata animata da un programma ricco e variegato: esibizioni di Teqball, tennis, danze latinoamericane, danza moderna, hip hop e latin, laboratori di pittura, giochi liberi, attività ambientali e una ludoteca itinerante con Ludobus. Sul palco si sono esibiti anche giovani cantanti e musicisti di Sant’Anastasia, che hanno emozionato il pubblico con talento ed entusiasmo.

Tra i principali promotori dell’evento, il consigliere comunale con delega allo sport Ciro Terracciano ha espresso grande soddisfazione: «È stato un momento straordinario per la nostra comunità. Lo sport è una scuola di vita: insegna rispetto, inclusione, impegno e spirito di squadra. Eventi come questo dimostrano che quando istituzioni, associazioni e cittadini collaborano, si costruisce qualcosa di bello e duraturo».

Terracciano ha ringraziato tutte le realtà che hanno risposto con entusiasmo all’invito: Academy Calcio Sant’Anastasia, Centro Studi Danza “L’Incantesimo”, Talent Dance della maestra Emiliana Esposito, Paradise Dance Studio, ASDC Boschetto Sporting Club, PMC Music Recording Studio, la cooperativa sociale Chiari di Bosco, le associazioni O.R.A. e Plastic Free. Un plauso anche alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile e agli uffici comunali per il contributo organizzativo.

“Sport in Piazza” si è confermato non solo una vetrina per le eccellenze del territorio, ma anche un’occasione di crescita collettiva, educazione ai valori e rafforzamento del senso di comunità. Un modello da consolidare e replicare.