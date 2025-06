“Vino al Borgo”: ad Avellino due masterclass d’autore con Luciano Pignataro e Antonella Amodio

Il 4 e il 6 luglio, a partire dalle 21.30, le masterclass dedicate agli amanti del vino con Luciano Pignataro e Antonella Amodio

Si arricchisce di appuntamenti il programma della prima edizione di Vino al Borgo. La manifestazione enogastronomica promossa dall’associazione «Per Borgo Ferrovia» con il patrocinio del Comune di Avellino, in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Venezia (a pochi passi dalla stazione), ospiterà due masterclass dedicate agli esperti e agli appassionati del nettare di Bacco.

La prima, programmata per venerdì 4 luglio alle ore 21.30, riguarderà Pizza & Vino: l’arte dell’abbinamento. Alla conduzione, la giornalista e scrittrice Antonella Amodio. In degustazione: Fiano di Avellino Docg “Radici” – Mastroberardno, Irpinia Rosato Doc – Rosa Boccella, Irpinia Rosato Igt “Matres” – Azienda Agricola Armando Coppola, Irpinia Rosato Doc “Rosié” – Colli di Castelfranci, Fiano di Avellino Docg – Azienda Agricola Di Meo, Irpinia Coda di Volpe Doc – Perillo, Greco di Tufo “Miniere” – Cantine dell’Angelo. Special guest, Daniele Gourmet che preparerà una pizza in abbinamento.

La seconda masterclass, invece, si terrà domenica 6 luglio alle 21.30 e sarà guidata dal giornalista Luciano Pignataro. Sotto i riflettori i Fiano di Avellino annata 2021 prodotti nei dintorni del capoluogo irpino. In degustazione i vini di Masseria Murata (Mercogliano), Crypta Castagnara (Grottolella), Cantine del Barone (Cesinali), Guerriero Francesco (Avellino); Urciuolo Vini (Forino), I Favati (Cesinali), Feudi di San Gregorio (Sorbo Serpico) e Villa Raiano (San Michele di Serino).

Special guest, Vincenzo Vazza – chef di N’Ata Luna Restaurant, che proporrà un piatto in abbinamento.

Entrambi gli appuntamenti saranno preceduti da un talk.

Venerdì 4 luglio, alle 20.45, presentazione del libro Calici & Spicchi di Antonella Amodio, primo testo dedicato all’abbinamento pizza – vino. Ospite l’autrice, conduce la giornalista Rosa Iandiorio.

Domenica 6 luglio, alle 20.45, confronto su Il linguaggio del gusto nell’era digitale. Ospite il giornalista Luciano Pignataro, conduce Rosa Iandiorio.

I posti per le masterclass sono limitati. Per info e prenotazioni scrivere a www.vinoalborgo@libero.it