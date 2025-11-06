Torrioni (AV)- Si accendono i riflettori sulla violenza con “Ferite ma Fiorite”.

Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 18, la Sala Comunale di Torrioni ospiterà l’incontro-dibattito “Ferite ma Fiorite – perché anche dalle cicatrici possono nascere fiori”, un momento di riflessione collettiva dedicato al tema della violenza contro le donne. L’iniziativa si propone come spazio di ascolto, confronto e consapevolezza, per dare voce alle storie di chi ha trasformato il dolore in forza e per ribadire, ancora una volta, che amore è rispetto.

All’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore socio-assistenziale e realtà impegnate quotidianamente nell’accompagnamento delle donne verso percorsi di protezione e rinascita. La serata sarà aperta dal sindaco di Torrioni, l’avvocato Annamaria Oliviero, e vedrà tra i relatori Simone De Girolamo, presidente del Forum dei Giovani locale; la psicologa e psicoterapeuta Romina Oliviero, coordinatrice SAI Torrioni; Maria Rosaria Famoso, referente della Casa di accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo”; l’avvocato Paola Forcione e la docente Angelina Spinelli.

Momento centrale dell’incontro sarà la testimonianza di una donna che racconterà il proprio cammino di dolore, resistenza e rinascita, anche attraverso la scrittura di un libro. Una voce capace di restituire umanità, fragilità e possibilità, per ricordare che chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di coraggio.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione artistica di Ivana Giugliano e dalla mostra dell’artista Franca Solorzano, mentre verrà proiettato un video realizzato dai bambini e dai ragazzi di Torrioni, in un segno concreto di educazione al rispetto fin dall’infanzia.

Un appuntamento che non vuole essere solo commemorazione o denuncia, ma un vero invito alla comunità a farsi parte attiva di un cambiamento culturale necessario.

(Andrea Squittieri)