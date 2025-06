Torna il Baccalà Village: sapori autentici, natura e tradizione nella nuova edizione estiva firmata Antonio Peluso

Sarno (SA), 27–28–29 giugno 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, riparte il tour del gusto targato Baccalà Village, l’evento itinerante ideato dallo chef “scellato” Antonio Peluso, patron della rinomata Locanda del Baccalà di Marcianise. Un’esperienza che unisce cibo, cultura e natura, e che anche quest’anno porterà in scena uno dei grandi protagonisti della cucina mediterranea: il baccalà.

La prima tappa del tour si terrà nel suggestivo Parco Fluviale Cinque Sensi, in via Foce 20 a Sarno, da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025, immersi nel verde di un’area picnic attraversata da un ruscello naturale. Tre giorni per vivere una vera festa del gusto all’aria aperta, con proposte accessibili a tutti, in una location unica.

Orari di apertura:

Venerdì 27 e sabato 28 giugno: dalle 18:00 alle 24:00

Domenica 29 giugno: dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 24:00

Le novità del Baccalà Village 2025

Quest’anno lo chef Peluso presenta nuove ricette esclusive, ideate per l’occasione:

Fusilli freschi mantecati con baccalà e peperone crusco – un connubio autentico tra mare e terra, dal sapore avvolgente.

Baccalà lesso con peperone crusco, pomodorini e olive – semplicità e tradizione in un secondo piatto che esalta la materia prima.

Menù Sfizi da 10€ – per chi desidera un assaggio veloce ma di qualità: cubetti di baccalà fritti in pastella + bibita, vino o birra a scelta.

Le formule del gusto:

Menù Sfizi – €10 | Menù Primo a scelta – €15 | Menù Secondo a scelta – €18 | Menù Completo (primo + secondo a scelta) – €25

Tutti i menù includono antipasto e una bevanda (vino o birra)

Dopo Sarno, il Baccalà Village proseguirà con la tappa di Nocera Superiore (1-2-3 agosto), nella suggestiva cornice degli scavi archeologici e con il patrocinio del Comune.

In attesa delle date ufficiali, il tour farà tappa anche a Minori (28-29-30-31 agosto), nell’ambito della manifestazione Gusta Minori e Caserta, per un’estate all’insegna del gusto in alcune delle location più affascinanti della Campania.