Terzigno si veste di colori e tradizione: arriva il Carnevale 2026

Terzigno si prepara a vivere giorni di festa, musica e condivisione con il Carnevale Terzignese 2026, un evento atteso che unisce tradizione popolare e spirito comunitario. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Carnevale Terzignese con il patrocinio del Comune di Terzigno, vede la collaborazione dei comitati I Figli del Vesuvio, Comitato Nazionale e Associazione Gioventù Felice.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per stare insieme e riscoprire il valore della socialità attraverso maschere, carri, musica e allegria, in un clima di festa pensato per coinvolgere famiglie, giovani e bambini.

Due appuntamenti tra sfilate e divertimento

Il programma prevede due giornate di festa:

Martedì 17 febbraio 2026

La sfilata partirà dall’incrocio tra Via Cavour e Via Zabatta, attraversando via Cavour, Via Carlo Alberto, corso Leonardo da Vinci, Via Giuseppe Verdi, Via Michelangelo, nuovamente corso Leonardo da Vinci, Via Fiume, fino a raggiungere piazza Troiano Caracciolo del Sole.

Domenica 22 febbraio 2026

La seconda giornata partirà sempre dall’incrocio Via Cavour/Via Zabatta, proseguendo per via Cavour, Via Carlo Alberto, corso Leonardo da Vinci, corso Alessandro Volta e concludendosi in piazzetta Boccia al Mauro.

Un momento di identità e comunità

Il Carnevale non è soltanto festa e maschere, ma un momento identitario che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto dove colori, costumi e musica daranno vita a uno spettacolo popolare capace di unire generazioni diverse.

Il presidente dell’associazione, Vincenzo Ranieri, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi: il Carnevale Terzignese si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione, creatività e spirito collettivo.

Terzigno è pronta: maschere indossate, coriandoli in aria e allegria condivisa per un Carnevale che promette emozioni e sorrisi.