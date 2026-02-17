Terzigno si veste di colori e tradizione: arriva il Carnevale 2026

Terzigno si prepara a vivere giorni di festa, musica e condivisione con il Carnevale Terzignese 2026, un evento atteso che unisce tradizione popolare e spirito comunitario. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Carnevale Terzignese con il patrocinio del Comune di Terzigno, vede la collaborazione dei comitati I Figli del Vesuvio, Comitato Nazionale e Associazione Gioventù Felice.
L’evento rappresenta un’occasione preziosa per stare insieme e riscoprire il valore della socialità attraverso maschere, carri, musica e allegria, in un clima di festa pensato per coinvolgere famiglie, giovani e bambini.
Due appuntamenti tra sfilate e divertimento
Il programma prevede due giornate di festa:
Martedì 17 febbraio 2026
La sfilata partirà dall’incrocio tra Via Cavour e Via Zabatta, attraversando via Cavour, Via Carlo Alberto, corso Leonardo da Vinci, Via Giuseppe Verdi, Via Michelangelo, nuovamente corso Leonardo da Vinci, Via Fiume, fino a raggiungere piazza Troiano Caracciolo del Sole.
Domenica 22 febbraio 2026
La seconda giornata partirà sempre dall’incrocio Via Cavour/Via Zabatta, proseguendo per via Cavour, Via Carlo Alberto, corso Leonardo da Vinci, corso Alessandro Volta e concludendosi in piazzetta Boccia al Mauro.
Un momento di identità e comunità
Il Carnevale non è soltanto festa e maschere, ma un momento identitario che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto dove colori, costumi e musica daranno vita a uno spettacolo popolare capace di unire generazioni diverse.
Il presidente dell’associazione, Vincenzo Ranieri, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi: il Carnevale Terzignese si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione, creatività e spirito collettivo.
Terzigno è pronta: maschere indossate, coriandoli in aria e allegria condivisa per un Carnevale che promette emozioni e sorrisi.