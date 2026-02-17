Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: distrutta la cupola dello storico edificio

Un violento incendio è divampato all’alba di oggi, 17 febbraio 2026, nel quartiere Chiaia di Napoli, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro, uno dei luoghi simbolo della cultura teatrale partenopea. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando in particolare la cupola della struttura, che risulterebbe crollata e distrutta.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, quando residenti della zona hanno notato fumo e lingue di fuoco provenire dall’edificio di via Chiaia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito da un corto circuito e si sarebbe propagato rapidamente anche a causa della presenza di materiali infiammabili e della struttura in parte lignea dell’edificio.

Persone intossicate ed evacuazioni

L’incendio ha reso l’aria irrespirabile in tutto il quartiere e ha costretto all’evacuazione di alcune abitazioni limitrofe. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasportate in ospedale, ma non risultano in pericolo di vita.

Crollo della cupola e danni alla platea

Le fiamme hanno colpito la cupola del teatro che, cedendo, sarebbe crollata sulla platea interna. I danni alla struttura appaiono ingenti e al momento non è ancora possibile stimare l’entità complessiva delle perdite.