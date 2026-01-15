Terzigno, grande chiusura del cartellone natalizio con Rosario Miraggio

Si avvia alla conclusione il cartellone degli eventi delle festività natalizie a Terzigno, che per il gran finale ha scelto di regalare alla cittadinanza una serata all’insegna della musica e della condivisione.
L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio alle ore 21:00 in Piazza Troiano Caracciolo del Sole, dove andrà in scena “Winter Sound”, evento conclusivo del programma promosso nell’ambito delle iniziative metropolitane.
Protagonista assoluto della serata sarà Rosario Miraggio, artista molto amato dal pubblico, pronto a far vibrare la piazza con i suoi brani più noti e a regalare emozioni attraverso la sua musica.
L’evento rappresenta un momento di festa e aggregazione per la comunità terzignese, che potrà ritrovarsi insieme per salutare il periodo natalizio con uno spettacolo coinvolgente, capace di unire generazioni diverse nel segno della musica.
Una serata da non perdere per vivere insieme l’ultimo grande appuntamento delle festività e condividere emozioni, sorrisi e buona musica sotto le stelle di Terzigno.