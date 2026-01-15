Avellino, emergenza sangue al Moscati: appello urgente ai cittadini

È emergenza sangue all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il Servizio Immunotrasfusionale segnala una grave carenza di emocomponenti, una situazione che nelle ultime settimane sta interessando numerose strutture sanitarie dell’intera Campania e che rischia di incidere sull’ordinaria attività ospedaliera.

Per affrontare la criticità, la Direzione Sanitaria ha convocato il Comitato Buon Uso del Sangue, al fine di valutare la situazione e adottare misure organizzative immediate per garantire la sicurezza delle cure e la continuità assistenziale.

La disponibilità ridotta di sangue rappresenta un serio problema per i reparti che quotidianamente ne fanno uso per interventi chirurgici, terapie oncologiche ed emergenze. Per questo motivo l’Azienda ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza, invitando tutti coloro che possono a compiere un gesto semplice ma essenziale: donare sangue.

Il Servizio Trasfusionale è operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso il piano terra, settore B, della Città Ospedaliera di Avellino. Per evitare lunghe attese e organizzare al meglio gli accessi, i potenziali donatori sono invitati a prenotare la propria disponibilità tramite WhatsApp, inviando un messaggio al numero 366 5894971. Il personale del SIMT ricontatterà gli interessati per concordare il giorno della donazione e fornire tutte le informazioni utili.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza e contribuire concretamente a salvare vite umane.