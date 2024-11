Staffetta del cambiamento contro violenza sulle donne: a Pomigliano gli studenti teatralizzano i valori

Teatralizzare i valori dello sport per sensibilizzare contro la violenza di genere, mettendo al centro temi come collaborazione, rispetto, motivazione, emozione, sana competizione e impegno. Questo il cuore della manifestazione “La staffetta del cambiamento”, che ha visto protagonisti gli studenti di sei scuole superiori di secondo grado di Pomigliano d’Arco e Sant’Anastasia, nel napoletano. L’evento, organizzato dall’Ambito Territoriale N25 e dalla cooperativa sociale Proodos, ente gestore del Centro Antiviolenza Estìa, si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Gli studenti dell’Isis Europa, dell’Istituto Barsanti, del Liceo Imbriani, del Liceo Matilde Serao, del Liceo Cantone di Pomigliano e dell’Istituto Pacioli di Sant’Anastasia hanno messo in scena lavori ispirati ai valori dello sport attraverso danza sportiva, ginnastica aerobica, danza corporea e pallavolo. I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, al vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Domenico Leone, al sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, e all’assessore alle Politiche Sociali dello stesso comune, Angela Auriemma, insieme all’assessore di Pomigliano per le Pari Opportunità, Elvira Romano. E’ stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni nel promuovere il rispetto e la parità. Alla manifestazione sono intervenute anche Martina Salvati, Pubblico Ministero della Procura di Nola, Itala Ferraro, Presidente ADGI Donne Giuriste d’Italia della sezione di Nola, Consiglia Sara D’Angelo, Coordinatrice Ambito Territoriale N25 e Raffaella Ruocco, Consigliera CdA Proodos. A rendere più “speciale” l’evento è stata la partecipazione della cantautrice Stefania Ojemba, in arte Stè, che ha concluso la manifestazione con un contributo artistico, interpretando sei brani, alcuni dei quali scritti da lei. Durante l’ultima canzone, “Red”, Stè è stata accompagnata dalla straordinaria performance delle ragazze del Movimento Aero Napoli della Fitness Trybe.