25 Anni di Archeoclub di Palma Campania: Presentazione della Pubblicazione Celebrativa

Al Teatro Comunale di Palma Campania, venerdì prossimo verrà presentata la pubblicazione che racchiude i 25 anni di attività dell’Archeoclub di Palma Campania. La sezione è una presenza importante sul territorio, che collabora con le istituzioni e tutela non solo dei reperti presenti sul territorio comunale quale il millenario tratto di acquedotto romano che da Serino portava acqua a Napoli, ma ha rapporti con altre associazioni, coinvolge giovani e volontari, cultori della materia ed appassionati. Patrocinato dal Comune di Palma Campania, l’evento del prossimo venerdì il G.A. Terra di Palma ODV conclude le manifestazioni per il 25^ anniversario della sua costituzione ufficiale. Il Quaderno di Archeologia, storia e cultura, ADTEGLANUM 3, è una pubblicazione relativa agli anni di attività 1998-2023 che contiene diversi contributi. Il testo, in linea con gli indirizzi dettati dall’ideatrice, prof. Maria Maddalena Nappi, presenta ricerche di archivio inedite, quali l’ineleggibilità del comm. Luigi Carrella; il ricordo di un illustre palmese, Agostino Peluso; due tesi di laurea dei soci Leo Albano e Antonio Fazio; due lectio magistralis di Rosalia Peluso ed Enzo Rega; due contributi di cultura generale proposti dai soci Generoso Iervolino e Giovanna Ferrante Sorrentino. Viene riproposta, infine, una ricerca di Marilena Nappi già pubblicata nel 2014 su Dialogo mensile della Chiesa di Nola, poiché poco conosciuta e la chiesa di san Felice nella Terra di Palma.

Oltre ai soci ed al presidente dell’associazione, interverranno il sindaco N.Donnarumma, la dott.ssa Elvira Franzese- presidente del consiglio comunale, gli autori della pubblicazione L.Albano, A,Fazio, G.Ferrante, G.Iervolino, R.Peluso, E.Rega, L.Sorrentino. Modererà il prof. Giuseppe Sorrentino.

La serata sarà allietata dalle musiche del musicista Antonio Marotta. Siete tutti invitati alla partecipazione.