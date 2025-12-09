SPERONE: Consegna degli strumenti musicali al plesso della scuola secondaria di I° grado. Alaia: amministrazione comunale sempre disponibile a sostenere la crescita dei nostri studenti.

E’ avvenuta oggi la consegna degli strumenti musicali per il plesso scolastico della secondaria di I° grado di Sperone, scuola ad indirizzo musicale, che l’Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare a supporto delle esigenze didattiche degli studenti.

In una cornice di autentica festa e alla presenza del Sindaco di Sperone Adolfo ALAIA, e degli amministratori comunali ovvero del vice sindaco Dott.ssa Roselli Nilde, dell’Ass.re l’Avv. D’Anna Sofia, dell’Asse.re dott. Pasquale Longobardi, della consigliera Paola Rosiello, del Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Napolitano, del referente del plesso di Sperone Prof. Calisei Gennaro del personale docente e non docente e ovviamente degli studenti di Sperone, è stato consegnato un pianoforte YAMAHA e 5 clarinetti uso studio a supporto delle attività didattiche del plesso ad indirizzo musicale.

Il plesso di Sperone, ad indirizzo musicale, grazie alla sensibilità e all’impegno dell’Amministrazione Comunale avrà in disponibilità, da ora in poi, un pianoforte verticale e diversi clarinetti per lo studio della disciplina musicale che a Sperone ha una grande tradizione.

La richiesta della scuola è stata sostenuta con piacere e convinzione nella consapevolezza di supportare i nostri giovani, i nostri talentuosi studenti, gli studenti del plesso della secondaria di I° grado di Sperone che meritano ogni attenzione da parte dell’A.C. supportandoli nel percorso scolastico al fine di garantire il diritto allo studio nella sua pienezza e nelle forme più disparate.

Alle parole del dirigente scolastico Prof. Pasquale Napolitano che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale sempre vicina alle istanze delle scuola e sempre pronta a sostenere i percorsi di crescita degli studenti, ha fatto eco il Sindaco di Sperone Adolfo ALAIA che ha dichiarato:

Abbiamo voluto condividere un’istanza della scuola per la scuola a margine di un percorso ideale di formazione musicale che fonda le sue radici sul forte impatto che detta progettualità avrebbe sulla formazione degli studenti che già in diverse occasione hanno dato prova della loro bravura in campo musicale. Nondimeno la fornitura degli strumenti per il nostro plesso scolastico è propedeutica all’attivazione di percorsi didattici e progettuali in linea con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con le finalità educative previste dalle Indicazioni nazionali in quanto l’educazione musicale rappresenta un’opportunità formativa di particolare rilevanza per lo sviluppo espressivo, sociale e culturale degli alunni. Inoltre siamo convinti che arricchire ulteriormente l’offerta formativa con la fornitura degli strumenti musicali, permetterà di qualificare ulteriormente i percorsi di educazione musicale promossi dall’Istituto, ampliando le opportunità offerte agli studenti e favorendo l’accesso alla pratica strumentale, soprattutto, in una chiave futura come scelta professionale.

Il Comune di Sperone (AV) da sempre sta sostenendo la crescita della scuola non solo attraverso il sostegno materiale come quello di oggi che ma soprattutto attraverso interventi mirati finanziati con di fondi del PNRR che costituiscono una sfida epocale per uno sviluppo complessivo della nostra realtà e della scuola in particolare che merita sempre grande attenzione e rispetto.

La consegna degli strumenti musicali e, in particolare del pianoforte, ha registrato poi la performance di alcuni studenti di Sperone che si sono subito esibiti dando prova del loro talento deliziando tutti i presenti con diversi brani a dimostrazione che questo strumento è stato un investimento proficuo frutto di una visione mirata e concreta.

Ad ogni modo le iniziative per la scuola non finiscono qua: a giorni sarà consegnata la mensa presso la scuola in Via dei Funari un autentico gioiellino di bellezza e funzionalità a servizio della refezione scolastica e il giorno 28 dicembre è stata programmata la manifestazione “Sperone con Lode” cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli di Sperone che è stata fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per premiare il merito e incentivare sempre di più i giovani allo studio.





