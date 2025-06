Sant’Agata de’ Goti si prepara all’Infiorata 2025: fede, arte e speranza nel cuore del borgo

È tutto pronto per l’edizione 2025 dell’Infiorata e dei Tappeti Artistici dedicati alla solennità del Corpus Domini, che sabato 21 e domenica 22 giugno trasformerà il centro storico di Sant’Agata de’ Goti in un percorso di colori, bellezza e spiritualità.

Il tema scelto per quest’anno, “La speranza non delude”, vuole essere un messaggio di fiducia e di luce, che attraversa le strade del borgo attraverso il linguaggio dei fiori.

L’evento prenderà il via sabato 21 giugno alle ore 18:00 con la performance dell’artista Prof. Alfonso Ruggieri, sotto i portici di Via Roma. A seguire, dalle ore 19:00, inizierà l’allestimento del tappeto floreale in Piazza Sant’Alfonso, che proseguirà per tutta la notte grazie al lavoro congiunto di volontari, famiglie, associazioni e studenti.

Domenica 22 giugno, già dalle prime ore del mattino, si completeranno i tappeti floreali nelle piazze del centro storico, trasformando il borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Alle ore 11:00, in Piazza Trieste, sarà attivato il desk filatelico di Poste Italiane con l’annullo speciale dedicato alle “Cartoline Infiorata 2025”.

Nel pomeriggio, alle ore 19:00, si terrà la Santa Messa presso la Concattedrale di Santa Maria Assunta, seguita dalla solenne processione del Corpus Domini, che partirà alle ore 20:00 da Piazza Duomo e terminerà in Piazza Castello, accanto alla chiesa di San Menna. Sarà un momento forte di preghiera, partecipazione e testimonianza pubblica di profonda fede.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Sant’Agata de’ Goti, e grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, istituti scolastici e altri partner culturali e sociali del territorio.

“L’Infiorata 2025 – afferma il Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Antonio Piscitelli – è un’occasione per ritrovarsi, per credere insieme in un futuro migliore e per riscoprire, attraverso l’arte e la fede, che la speranza è una forza che unisce e non delude.

Tutta la cittadinanza e i visitatori – conclude il Presidente del sodalizio – sono invitati a partecipare numerosi, per vivere un fine settimana ricco di spiritualità, bellezza e creatività, e per ammirare le straordinarie opere realizzate lungo le strade e le piazze del centro storico.”