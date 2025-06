Ignazio Abate alla Juve Stabia: contratto biennale per l’ex terzino del Milan, guiderà le Vespe fino al 2027

La S.S. Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Ignazio Abate, che assumerà la guida tecnica della prima squadra con un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2027.

Nato a Sant’Agata de’ Goti il 12 novembre 1986, Abate porta a Castellammare una carriera da calciatore di alto livello. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha indossato le maglie di Napoli, Piacenza, Modena, Empoli, Torino e soprattutto quella rossonera, con cui ha collezionato 306 presenze e vinto uno Scudetto e due Supercoppe italiane. In Nazionale ha totalizzato 22 presenze e una rete.

Conclusa la carriera sul campo, ha intrapreso quella da allenatore con buoni risultati. Dopo l’esperienza iniziale con il Milan Under 16, portato alla finale scudetto nel 2021/22, ha guidato la Primavera rossonera fino al 2024, conquistando la finale di UEFA Youth League nella stagione appena conclusa. Nell’annata 2024/25 ha allenato la Ternana, chiudendo con 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Ad accompagnarlo nella nuova avventura ci sarà il suo staff: il vice Cesare Beggi, il collaboratore tecnico Davide Farina, il preparatore atletico Alessandro Micheli e il match analyst Dario Cucinotta. Tutti hanno sottoscritto un contratto biennale. Confermati nello staff tecnico anche Amedeo Petrazzuolo, allenatore dei portieri, e Raffaele La Penna, preparatore atletico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Andrea Langella:

«Sono giorni importanti per noi. Dopo la scelta del direttore sportivo, era fondamentale individuare il tecnico giusto. Abate è un profilo giovane, ambizioso, in linea con il nostro progetto basato sulla sostenibilità e sulla crescita. A lui e al suo staff il mio più caloroso benvenuto».

Le prime parole di mister Abate arrivano con entusiasmo e determinazione:

«Sono felice di essere tornato nella terra dove sono nato. Ringrazio la società per la fiducia. Daremo il massimo per onorare questi colori e per i nostri tifosi, caldi e passionali come piace a me. Prometto impegno totale da parte mia e del mio staff».

Con l’arrivo di Ignazio Abate inizia una nuova pagina per la Juve Stabia, all’insegna della continuità, dell’ambizione e del rinnovamento tecnico.