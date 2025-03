ROCCARAINOLA. Laboratorio Mattoncini LEGO: un’opportunità per lo sviluppo delle abilità sociali e motorie

Il prossimo sabato 10 maggio alle ore 16:00, presso la sala Hollywood Animazione in Piazza San Giovanni a Roccarainola, si terrà un evento speciale: il Laboratorio Mattoncini LEGO, un’iniziativa pensata per favorire lo sviluppo delle abilità sociali, comunicative e motorie nei bambini, con particolare attenzione a coloro che presentano disturbi dello spettro autistico, disturbi dell’attenzione e altre difficoltà sociali e comportamentali.

Il laboratorio utilizza i famosi mattoncini LEGO come strumento principale di intervento, trasformando il gioco in un’opportunità educativa. Grazie alla loro versatilità, i LEGO si rivelano un mezzo efficace per stimolare diverse competenze nei bambini in un contesto ludico e inclusivo.

L’iniziativa mira a raggiungere diversi traguardi importanti per i piccoli partecipanti:

Sviluppare Abilità Sociali : il lavoro di gruppo incoraggia i bambini a interagire, comunicare e collaborare, migliorando la loro capacità di relazionarsi con gli altri.

: il lavoro di gruppo incoraggia i bambini a interagire, comunicare e collaborare, migliorando la loro capacità di relazionarsi con gli altri. Migliorare le Abilità Motorie : la manipolazione dei mattoncini aiuta a sviluppare la motricità fine, potenziando la coordinazione oculo-manuale.

: la manipolazione dei mattoncini aiuta a sviluppare la motricità fine, potenziando la coordinazione oculo-manuale. Promuovere l’Autonomia: seguire le istruzioni e completare costruzioni consente ai bambini di acquisire maggiore indipendenza e fiducia in sé stessi.

Il laboratorio “Mattoncini LEGO” è frutto della collaborazione tra diverse associazioni impegnate nel sociale: Autismo in Movimento Campania, Brickanti – Mattoncini al Sud e Attivamente ETS, tutte attive nella promozione dell’inclusione e del benessere dei bambini con bisogni speciali.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i bambini di apprendere attraverso il gioco, migliorando competenze fondamentali per la loro crescita in un ambiente sicuro, stimolante e accogliente.

Un invito a partecipare

Le famiglie interessate a offrire ai propri bambini questa esperienza educativa e divertente sono invitate a partecipare. Un’occasione per imparare, socializzare e, soprattutto, divertirsi con i mitici mattoncini LEGO!

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, si consiglia di contattare gli organizzatori attraverso i canali ufficiali delle associazioni coinvolte.