POMIGLIANO: Furti in una scuola, 35enne arrestato dai Carabinieri

Quando i carabinieri gli hanno stretto le manette ai polsi, il 35enne S. C. stava rovistando negli armadi di una classe di un istituto in via Jan Palach. Stava selezionando materiale da portare via e custodire nella sua abitazione, pochi civici prima dell’istituto.

Ed è proprio nel suo appartamento che i militari della stazione di Pomigliano troveranno una lavagna interattiva multimediale, provento di altro furto commesso nella stessa scuola ma 4 giorni prima.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di furto aggravato.