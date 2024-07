Pubblicato il Bando per la Selezione di Operatori Volontari di Servizio Civile Ambientale a Grottaminarda

È stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Ambientale, finanziato all’Agenzia Agorà, in regime di convenzione con il Comune di Grottaminarda, dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, entro le ore 14:00 del 26 settembre 2024, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il Progetto dal titolo “Primula Irpinia” riguarda il settore “Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana” e prevede il reclutamento di quattro giovani operatori di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un monte ore settimanali ciascuno di 25 ore.

«L’obiettivo generale del progetto – spiega il Delegato all’Ambiente e al Servizio Civile, Antonio Vitale, – è quello di favorire la cura, la tutela e la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di monitoraggio, pulizia e manutenzione degli elementi del verde pubblico cercando di aumentare la fruibilità da parte dei cittadini delle aree verdi e degli spazi comuni. È necessario intervenire tempestivamente per soddisfare i bisogni del territorio. Invitiamo i ragazzi dai 18 ai 28 anni a presentare la domanda e cogliere quest’opportunità di crescita e di partecipazione attiva per il bene della collettività».

«Questi ragazzi saranno un supporto importante vista la carenza di personale dell’Ente – aggiunge la Delegata al Personale, Franca Iacoviello, – Ritengo inoltre che questa “formula” di Servizio Civile Ambientale possa essere davvero utile a formare figure specifiche per promuovere un corretto comportamento da parte di cittadini nel conferimento dei rifiuti e nella cura responsabile delle risorse ambientali, sempre più utili in un settore dal quale, evidentemente, dipenderà il futuro dell’umanità».

Questi i Link utili per ottenere tutte le info e per partecipare al Bando:

https://www.agenziaagora.org/wp-content/uploads/2024/07/Scheda-elementi-essenziali_Primula-Irpinia.pdf

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

https://domandaonline.serviziocivile.it

https://www.politichegiovanili.gov.it/

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid