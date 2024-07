Baiano, un “Mondo piccolo” che rinasce grazie alla creatività delle forze vive della comunità.

di Antonio Vecchione

Miracolo a Baiano: dopo anni di declino, di serrande abbassate, di giovani in fuga, di piazze deserte, di una collettività smarrita, di scarsa animazione, di luci spente, negli ultimi mesi è fiorita una rinascita culturale, sociale, artistica, sportiva. Il Teatro Colosseo, la piazza S. Stefano e la Villa Comunale sono state le strutture pubbliche che hanno catalizzato il risveglio delle forze vive della comunità. Il Colosseo è diventato un riferimento territoriale non soltanto per le attività teatrali ma anche per le pubbliche manifestazioni, sociali, musicali, artistiche e culturali. Grazie alla disponibilità di questa bellissima e funzionale struttura sono ridiscese in campo associazioni teatrali che hanno rinverdito le storiche tradizioni baianesi. Parliamo di associazioni di professionisti, come Pro Teatro del regista e scrittore Franco Scotto, di appassionati e bravissimi dilettanti, come il gruppo dei “Sognattori” della Pro Loco di Mariella Del Basso, e dell’Associazione “L’Aquilone” di Salvatore Sgambati. Senza contare i numerosi eventi istituzionali, organizzati dalle amministrazioni comunali e, soprattutto, i numerosi spettacoli, musicali e culturali, allestiti dalle Scuole di Baiano grazie all’impegno di un vulcanico dirigente, Pasquale Napolitano, e da straordinari docenti. Ma è la Villa Comunale che, anno dopo anno, ha rivoluzionato i costumi di vita della comunità assumendo la funzione delle piazze di una volta: quella di luogo di socializzazione e incontro. Nel verde dei viali o sui prati fioriti, sulle panchine o nel parco giochi, nel campetto o sulla pista da ballo, si alternano e si susseguono i riti collettivi che caratterizzano il piccolo universo di persone quale è la nostra cittadina. Uno scenario sempre accogliente, una facilità nel trovare lo spazio nel quale rapportarsi e interagire con gli altri o anche per godersi la solitudine in uno degli angoli appartati nel verde. Uno scenario anche educativo, perché frequentarla è anche un modo per imparare a rispettare il prossimo ma anche la natura, il verde, l’ambiente, che non è un bene immateriale, ma un bene concreto che ci migliora la vita. Una palestra dove ogni giorno siamo chiamati a scegliere comportamenti “ecologici”, ovvero di sostenibilità naturale. Ed è proprio nella villa Comunale che le migliori energie della comunità offrono un esempio concreto e virtuoso di un impegno socialmente utile, finalizzato alla crescita culturale e alla promozione extra moenia del nostro piccolo centro.

Il Forum Giovani, l’associazione ComuniTàngoBaiano e la Pro Loco ne costituiscono testimonianza.

Uno strepitoso successo il torneo “Baiano Street Soccer” organizzato dal Forum Giovani, un sodalizio sempre attivo e creativo, con la regia di Chiara Lippiello e Carlo Acierno. Dal tardo pomeriggio a notte inoltrata una folla di giovani e meno giovani vive una frizzante atmosfera di sport e di gioiosa convivenza nel campetto della villa e sugli spalti. Si privilegia non il calcio dei professionisti, di quei calciatori che si impegnano solo per altissimi premi in denaro, ma dei giovani appassionati che giocano per genuino e sano spirito sportivo. Le gare del torneo sono divise in tre categorie: Mini, fino a 12 anni; Juniores, fino a 16 anni; senior oltre i 16 anni. Un clima di festa, animato dall’entusiasmo di giovani in vivace e continua frenesia partecipativa. Ventisei le squadre partecipanti, più di centocinquanta i calciatori, centinaia gli spettatori entusiasti. “Una fatica enorme per gestire le varie fasi”, mi confessa Carlo, “ma ne siamo orgogliosi”. Le ricadute positive si percepiscono in tutta evidenza. Il clima cordiale e pacifico favorisce l’armonia fra giovani, la conoscenza di sensibilità diverse e facilita nuovi legami di amicizia. Esperienze maturate nel convivere in gruppo che contribuiscono alla emancipazione dei partecipanti e alla formazione di cittadini esemplari. Un risultato che onora il Forum Giovani di Baiano.

I giovani del forum provvedono alla pulizia di spalti e viali dopo le gare della giornata. Ecco i sacchi di bottiglie plastica, lattine, bicchieri, cartacce e residui vari raccolti. Un esemplare comportamento.