Presentazione ufficiale dei corsi di formazione ferroviaria – Quadrelle, 5 luglio 2025

Il Centro di Formazione Ferroviaria (CFF), in collaborazione con il Coordinamento Forza Italia Mandamento Baianese, è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione ufficiale dei corsi di formazione professionale in ambito ferroviario, che si terrà sabato 5 luglio 2025 a partire dalle ore 10:00 presso le Scuole Elementari “Alessandro Mazzini”, in Via Aldo Moro n. 8, Quadrelle (AV).

L’iniziativa, dedicata anche alla memoria di Antonio Fusco, vuole essere un’occasione concreta per informare i giovani del territorio sulle opportunità formative e occupazionali offerte nel settore ferroviario.

Figure professionali in formazione

Durante l’evento saranno presentati i corsi per le seguenti figure:

Macchinista – Agente di condotta

Macchinista manovratore

Capotreno

Preparatori del treno

Manutentori veicoli

Esperienza da vivere: guida simulata di un treno

I partecipanti avranno la possibilità di provare l’esperienza di condurre un treno, grazie a un simulatore di guida professionale, vivendo da vicino la realtà e le responsabilità del macchinista.

Un’occasione per costruire il futuro

Con lo slogan “Stiamo costruendo un ponte verso il futuro per i nostri giovani”, l’evento punta a sostenere percorsi di crescita personale e professionale per il territorio. Sarà inoltre presente un gazebo per il tesseramento del Coordinamento Forza Italia.

In ricordo di Antonio Fusco

L’iniziativa si svolge anche nel ricordo di Antonio Fusco, figura molto amata e rispettata nella comunità, pioniere dei corsi che tanto lavoro hanno dato ai giovani del baianese, il cui impegno e valori continuano a vivere attraverso iniziative rivolte ai giovani e al bene collettivo.