Presentazione libro “La giostra si è fermata” – Fondazione Premio Napoli

Il libro “La giostra si è fermata”, edito da Guida trova ospitalità nella sede della Fondazione Premio Napoli per la sua prima presentazione al pubblico. Un libro che trae spunto dai diari di bordo scritti dai ragazzi e dagli operatori delle comunità Jonathan e Oliver durante la lunga “traversata” a cui ci ha costretto la pandemia, specie durante il periodo del primo lockdown, nel marzo del 2020.

Un mezzo, quello del diario, utilizzato per contenere e gestire un’emergenza ma che si è dimostrato subito un ottimo strumento per fare “incontrare” le persone, mettere in relazione il dentro con il fuori e continuare a confrontarsi sui temi importanti del lavoro comunitario ma anche su quelli legati all’impegno civile tout court. Dunque non solo il lavoro in comunità e le difficoltà incontrate in una situazione del tutto inedita ma anche il confronto, lo scambio sui temi, che la pandemia ha riportato in superficie e su cui si concentrano le domande sul futuro: salute, lavoro, migrazioni, Europa, scuola.

Un lavoro di riflessione e di confronto che è raccolto nel libro, temi che saranno discussi mercoledì 10 novembre alle ore 17.00 in un incontro che sarà moderato dall’Avv. Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli, e vedrà la partecipazione, insieme agli autori Silvia Ricciardi, Vincenzo Morgera e Giovanni Salomone, dell’Associazione Jonathan, di Ottavio Ragone, responsabile della redazione di La Repubblica Napoli che ha scritto la prefazione, di Giuseppe Centomani, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Napoli, Sergio D’Angelo, Presidente di Gesco Campania e Consigliere Comunale, di Massimo Corsale, sociologo e filosofo, e di Diego Guida, editore.

Durante l’incontro alcuni brani verranno letti a cura del regista Angelo Perotta della compagnia teatrale Comic – Art.

L’incontro avverrà in presenza fino ad esaurimento dei posti in sala.

