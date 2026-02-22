Premio Galante Colucci – Pio Stefanelli, VII edizione. 7 marzo, presentazione ufficiale al Piano sociale di zona Mugnano del Cardinale accoglie la kermesse dei Mai d’Argento, edizione 2025-26

Inter – Scuola, Pro Loco comunali e Associazioni: sinergie attive d’impegno corale e costruttivo di civica responsabilità sia per la cura del contesto naturalistico e paesaggistico ambientale, sia per la conoscenza del patrimonio archeologico –artistico e storico, in connessione con le potenzialità di sviluppo economico–produttivo dei territori.

di Gianni Amodeo

Un ciclo si è concluso – ed è stato il primo-, a maggio scorso, con la cerimonia premiale, svoltasi nell’accogliente ed elegante gioiello architettonico della Dimora storica di Casa Mattis – testimonianza evocatrice di idealità risorgimentali e di Unità nazionale, a Quadrelle-, resa disponibile con fattiva e piena partecipazione dalla civica amministrazione, guidata dal Sindaco, il professore Simone Rozza, e dal responsabile della Dimora, importante Centro di formazione professionale ed universitaria, il dottor Davide De Feo.

Una cerimonia premiale, di cui fu testimonial d’ eccezione Rosaria Troisi, poco più.. che ottantenne, sorella di Massimo Troisi, protagonista di un trascinante e vivace intervento – impreziosito dalle interviste condotte dal professore Goffredo Covino e dall’avvocato Felice Siniscalchi, direttore di bi news, brillanti e disinvolti, come è loro costume,- focalizzando il racconto dei suoi rapporti con il fratello Massimo. Un amorevole ed emozionate racconto affidato a testi–diario, preziosi per l’autenticità della scrittura, andati subito esauriti in numero davvero cospicuo tra il pubblico, con un prolungato firma–copie ..fatto in doviziosa sequenza con briose e scherzose frasi, tutte diverse tra loro nelle parole e contenuti in agile impronta..Ed erano presenti tutti i sindaci e i loro delegati dei Comuni dell’ Unione dell’Alto Clanio, oltre che il consigliere regionale, l’ on.le Enzo Alaia, presidente pro tempore della commissione regionale per la Sanità in Campania, a cui è stato rinnovato il mandato elettorale, a pieni voti, nella tornata di alcuni mesi fa..

Ed ora si apre il secondo ciclo della kermesse itinerante dei Mai d‘Argento, segnandone la settima edizione, in ordine al biennio 2025 \ 26, per un itinerario, iniziato nel biennio 2016\ 17, che si è venuto sviluppando per sei tornate, con pausa d’interruzione- Covid nei bienni 2019–20 e 2020–21. Un itinerario in divenire, con gli obiettivi puntati nelle due edizioni iniziali sull’esclusivo coinvolgimento degli Istituti comprensivi scolastici, operanti ad Avella, Baiano e Mugnano del Cardinale, con successiva apertura–invito di partecipazione diretta verso i Licei e gli Istituti tecnici e superiori di Cicciano e Nola. E per la settima edizione è stata disposto un ulteriore ampliamento alla partecipazione per altri Istituti superiori e Licei. Una gradualità di apertura premiata costantemente di edizione in edizione con il numero crescente di ragazze e ragazzi, con il fondamentale supporto didattico– formativo ed informativo delle programmazioni degli Istituti.

La novità dell’edizione 2025–26 è, tuttavia, costituita dalla location che ospiterà la kermesse per la premiazione, in programma a maggio. E’ l’ampio complesso, con salone di rappresentanza e area parcheggio funzionante, in cui opera il Piano sociale di zona, in posizione nevralgica e di agevole accesso, a Mugnano del Cardinale. E’una base logistica, più che funzionale per le esigenze della kermesse, con gestione affidata alla Pro Loco Rimettiamoci insieme. E sabato 7 marzo – alle ore 10,30,- ospiterà la presentazione dell’evento, con la partecipazione delle rappresentanze delle Istituzioni pubbliche e scolastiche del territorio, oltre che delle Pro Loco e delle Associazioni operative nei sei Comuni dell’Unione della Valle dell’ Alto Clanio, che celebrano il culto arboreo dei Mai, icone e simboli del folclore rurale, in particolare delle tradizioni correlate con la silvicoltura di vaste aree delle regioni meridionali, soprattutto nella Calabria della Piccola e Grande Sila..

Cardine della kermesse, è la centralità del pianeta–Scuola, che,al di là delle funzioni istituzionali di carattere curriculare e didattico –formative si apre e interagisce con il pianeta delle Pro Loco comunali e dell’ associazionismo ispirato dal volontariato civico, per assolvere al meglio possibile il proprio ruolo di servizio per l’evoluzione civile delle comunità. La formula della kermesse, d’altra parte, è di lineare semplicità, calibrata com’è sul Concorso di idee che si possono rappresentare negli specifici percorsi tematici articolati (1) in testi di narrativa, saggistica breve, reportage giornalistici e d’inchiesta, poesia in lingua e in dialetto, (2) in composizioni grafiche e opere pittoriche, (3) in audiovisivi e pod – cast. Le tracce argomentative da trattare , secondo le tipologie dei percorsi tematici scelti, variano di anno in anno.

Ed ecco il prospetto esplicativo del Concorso per l’assegnazione delle artistiche e stilizzate statuine dei Mai d’ Argento con la classica simbologia del Castagno, l’albero, per antonomasia, espressivo insieme con il Faggio e il Pino, delle colture silvestri della dorsale dell’ Appennino, in particolare dei Monti Avella, con il Litto, Arciano e il Sorrone. I siti degli alberi–Mai abbattuti..

Che storia strana. Ma è la tradizione..

Sezioni in generale – Narrativa e poesia in lingua e dialetto – Grafica e \ o pittorica- Audiovisivi

PERCORSI TEMATICI PER Il CICLO D’ISTRUZIONE DI PRIMO GRADO

L ’ albero e la fotosintesi clorofilliana : fattori essenziali e primari negli equilibri degli ecosistemi , a tutela della natura e di tutte specie viventi . Metafore di vita e del suo rigenerarsi .

’ : , . . I culti arborei nelle leggende e nella mitografia dei popoli e delle comunità dell ’ area mediterranea .

’ . I Mai nelle tradizioni devozionali e nella simbologia del lavoro, elementi costitutivi dell’identità sociale e culturale dell’Unione intercomunale della Valle dell’Alto Clanio, nella cornice del Partenio, dei Monti Avella e del Litto.

PERCORSI TEMATICI PER IL CICLO D’ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO

Nel quadro degli studi tecno- scientifici e nelle correlate stime convenzionali si fa risalire, a dieci mila anni orsono, l’età dell’ultima glaciazione consumatasi sul pianeta– Terra. Un arco temporale nel corso del quale l’uomo ha gradualmente realizzato e strutturato, tra evoluzioni progressive e rapidi declini, molteplici modelli di civiltà, con particolare rilievo per quelle idrauliche, connesse ai Grandi fiumi, in modo particolare e soprattutto nelle età storiche che precedono l’avvento della modernità, per proiettarsi nella veloce progressione delle età della rivoluzione industriale \ post– industriale e quantica, incluse in circa tre secoli. Un lungo processo storico, di cui l’agricoltura costituisce il fulcro, grazie anche ai supporti della ricerca scientifica nell’innovazione delle tecniche e delle tecnologie per i miglioramenti delle colture, sia sul versante delle qualità che sul versante delle capacità produttive sempre più cospicue ed estese. E la popolazione mondiale veleggia verso i nove miliardi di esseri umani..

Per quattro– cinque miliardi di esseri umani, che vivono nelle aree del mondo sviluppato e del mondo relativamente sviluppato, l’ancoraggio per esaudire e soddisfare le esigenze della normale alimentazione risiede nelle produzioni agricole, mentre la parte restante della popolazione mondiale vive la dura e sofferta condizione della precarietà alimentare, ch’è denutrizione e, più spesso, fame.

La scienza, la tecnologia e l’umana solidarietà concreta e discreta possono aiutarla. E sono necessarie politiche di reale cooperazione internazionale..

2) La transizione energetica e la spinta propulsiva delle energie rinnovabili negli scenari del Green deal: percorsi obbligati per l’ Unione europea, nel più ampio ed articolato contesto del sistema– mondo, per partecipare attivamente all’affermazione e alla promozione dei valori della vita per il Pianeta– Terra, nel presente e nel futuro.

E’ la partecipazione, avvalorata dalla congruità delle scelte politiche e dei comportamenti sociali, con ancoraggi di responsabile condivisione nei metodi e nella pratica comune, coinvolgendo e impegnando tutte polarità produttive industriali e super–tecnologiche, che costituiscono le strutture portanti dell’ economia globale..

Il Green deal europeo, siglato nel 2019, in relazione con Accordi di Parigi, sottoscritti nel 2015, contempla, per il 2050, l’ attuazione piena del progetto della neutralità energetica, secondo il quale l’Europa sarà il primo continente ad essere libero dai combustibili fossili, il cui utilizzo è causa delle emissioni di anidride carbonica che generano l’innalzamento della temperatura con tutti i conseguenti effetti dei cambiamenti climatici, connessi con la catena di eventi estremi di particolare gravità, che determinano estese alterazioni eco-ambientali e di invivibilità irreversibili per tutte le specie animali. E la soglia d’innalzamento della temperatura del Pianeta–Terra va circoscritta e limitata al di sotto della soglia-limite, riferibile al periodo pre – industriale, rapportata, in senso generalizzato e lato, al ‘700..