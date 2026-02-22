Continuano i furti nelle abitazioni ad Avella: saccheggiata una casa in località Tora

AVELLA – Prosegue l’ondata di furti nelle abitazioni del territorio. Nella serata di ieri, un’abitazione situata in località Tora è stata letteralmente saccheggiata dai ladri, che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e della posizione isolata dell’immobile.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione indisturbati, portando via tutto ciò che era facilmente asportabile: oro, argento, denaro contante e altri oggetti di valore.

Il furto è stato scoperto solo al rientro dei proprietari, che si sono trovati davanti una casa completamente messa a soqquadro.

Sul caso indagano i Carabinieri, impegnati a raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili. L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti, già allarmati per i numerosi furti registrati nelle ultime settimane.