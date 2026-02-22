Il Comune di Avellino presenta “Occhio alla Truffa”:  al via la campagna di prevenzione dedicata agli over 65

Il Comune di Avellino, in collaborazione con la Prefettura, presenta il progetto “Occhio alla Truffa”, 3° edizione della campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli over 65. Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe contro i cittadini anziani, promosso e dal Comune di Avellino.

📅 Martedì 24 Febbraio

🕚 Ore 11:00

🏛️ Comune di Avellino

Saranno presenti il Commissario straordinario prefettizio del Comune di Avellino, la dott.ssa Giuliana Perrotta, le Forze dell’Ordine, le associazioni del territorio.

Durante il convegno pubblico sarà presentato il progetto “Occhio alla Truffa”, e illustrati i corsi gratuiti che partiranno da inizio marzo presso i locali dell’Associazione per Borgo Ferrovia, in Via Francesco Tedesco 363. L’iniziativa intende fornire strumenti pratici e immediati di difesa ai cittadini più fragili.