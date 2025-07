Pompei Inn Jazz entra nel vivo con Di Martino 5tet e Nico Gori Swing 10tet

Entra nel vivo la XIII edizione del Pompei Inn Jazz, la rassegna estiva che porta nella città vesuviana grandi nomi del panorama jazz nazionale e internazionale. L’appuntamento è per venerdì 25 luglio 2025 in piazza Schettini, cuore della manifestazione, dove a partire dalle 20:45 si alterneranno sul palco due progetti di altissimo livello: l’Alfredo Di Martino 5tet con “Free Reeds” e, a seguire, il Nico Gori Swing 10tet con il nuovo spettacolo celebrativo “Ten Years”.

È la prima delle due serate clou del festival, promosso da Music Hub con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. A condurre entrambe le serate sarà Franco Simeri, voce storica di Radio Marte. Come da tradizione, tutti gli appuntamenti del Pompei Inn Jazz sono a ingresso libero.

Il primo concerto. Ad aprire la serata del 25 luglio sarà, alle ore 20:45, il progetto “Free Reeds” del fisarmonicista Alfredo Di Martino. Il concerto rappresenta la sintesi di un percorso musicale personale e appassionato, maturato nel tempo attraverso l’ascolto e l’interpretazione di repertori che spaziano dalla musica classica al jazz fino ai ritmi sudamericani.

Il progetto affonda le sue radici nella profonda ammirazione per giganti come Richard Galliano e Astor Piazzolla, che hanno ispirato Di Martino nella composizione di brani originali e nell’improvvisazione di uno stile emotivamente coinvolgente. Il viaggio musicale proposto dal 5tet si snoda dall’America all’Argentina del Nuevo Tango, passando per la Francia e giungendo fino a Napoli, con una fusione intensa di linguaggi e atmosfere.

Il secondo concerto. Alle 22 sarà la volta del Nico Gori Swing 10tet, uno dei progetti più energici e raffinati della scena jazz italiana, che celebrerà i dieci anni dalla sua fondazione con lo spettacolo “Ten Years”. Guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori – considerato tra i migliori al mondo dalla rivista DownBeat – il 10tet si esibì per la prima volta nel 2015 per sostenere L’Aquila, divenendo poi resident band dell’Exwide di Pisa. In dieci anni, il gruppo ha calcato i palchi dei principali festival jazz italiani, da Umbria Jazz a JazzMI, collaborando con artisti del calibro di Renzo Arbore, Stefano Bollani, Drusilla Foer e Fabrizio Bosso.

L’ensemble – composto da undici musicisti di primissimo piano – ha all’attivo quattro album e un nuovo disco pubblicato a febbraio 2025, proprio in occasione del decennale. Il concerto a Pompei rappresenta una tappa fondamentale di questo anniversario, con un repertorio che ripercorre i momenti salienti della loro produzione e celebra il linguaggio swing in tutte le sue declinazioni, con arrangiamenti brillanti e un’energia contagiosa.

Il gran finale. Il Pompei Inn Jazz proseguirà sabato 26 luglio 2025 con un gran finale che vedrà esibirsi (ore 20:45) il trio internazionale composto da Rachel Z, Omar Hakim e Jonathan Toscano, e successivamente (ore 22) lo Scannapieco-Geremia 5tet impreziosito dalla voce di Simona Bencini, storica interprete dei Dirotta su Cuba. Due serate che confermano ancora una volta la vocazione culturale e musicale di Pompei, crocevia di storia e bellezza, dove il jazz trova ogni anno una delle sue più suggestive cornici.