“Poesie di Natale”, la magia delle emozioni quotidiane: la recensione di Anna Castellazzi

C’è un calore immediato che avvolge il lettore ancor prima di aprire Poesie di Natale, la nuova silloge poetica di Antonella Colonna Villasi. A suggerirlo è la stessa copertina, dove colori intensi e armoniosi anticipano l’atmosfera che si ritroverà tra le pagine: un invito gentile a entrare in un mondo in cui la poesia diventa casa.

Secondo la recensione di Anna Castellazzi, il volume colpisce fin dal primo sguardo, ma è nella lettura che sprigiona tutta la sua forza. Ogni poesia è descritta come “un piccolo scrigno di significati profondi, capace di scaldare il cuore”. La scrittura di Colonna Villasi non si limita alla ricerca della rima: trasforma ogni componimento in un racconto di emozioni quotidiane, di attimi che si fanno universali.

Castellazzi sottolinea come l’autrice riesca a rendere tangibile ogni immagine e ogni sensazione, accompagnando il lettore in un percorso intimo dentro sentimenti autentici. Le sue poesie diventano così esperienze da vivere, non solo da leggere.

Pur avendo come filo conduttore il Natale, la silloge non si chiude in una cornice stagionale: i temi affrontati — i valori, la famiglia, la delicatezza dei gesti, la potenza dell’affetto — conservano validità in ogni periodo dell’anno. Sono versi che parlano a tutti, senza distinzione di età.

Proprio per questo, Poesie di Natale si rivela un testo da condividere: da leggere ai bambini prima di dormire, come suggerisce la recensione, ma anche da regalare agli adulti, perché capace di restituire quella dimensione emotiva spesso dimenticata nella frenesia quotidiana.

Un libro prezioso, che — conclude Castellazzi — non andrebbe lasciato sfuggire, perché in grado di emozionare grandi e piccoli con la semplicità e la profondità delle sue parole.