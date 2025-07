Palma Campania accende “Una luce per la Pace”: la comunità unita contro tutte le guerre

Lunedì 21 luglio dalle ore 20:30 in Piazza De Martino a Palma Campania (NA), si terrà l’iniziativa intitolata “Una luce per la Pace”, volta al sensibilizzare le coscienze e promuovere la pace, la non violenza, l’unione e il dialogo tra i popoli. L’evento vedrà lo svolgimento di un flash mob, insieme a un momento di preghiera e raccoglimento, e l’allestimento di un gesto simbolico ma dal forte impatto visivo, al fine di prendere posizione contro il conflitto israelo-palestinese, russo-ucraino e contro tutte le guerre del mondo.

Promotrice della manifestazione è l’amministrazione comunale insieme alle associazioni di Palma Campania, che punta al coinvolgimento dell’intera comunità proprio in uno spirito di unione e fratellanza, chiamando all’attiva partecipazione non solo i singoli cittadini, ma anche parrocchie, quadriglie, scuole sportive e artistiche, estendendo espressamente l’invito altresì alle prevalenti comunità immigrate presenti a Palma Campania, ovvero bengalese e ucraina.

«Credo con forza che sia giunto il momento di fermare la logica della guerra – afferma la Vice Sindato Elvira Franzese – e scegliere, senza esitazioni, la via della pace. Non possiamo accettare che la sofferenza degli innocenti venga ignorata o sacrificata in nome di interessi più grandi. Ogni progetto che opprime l’innocente e ogni profitto costruito sul dolore è disumano. Le istituzioni e la politica non possono restare indifferenti di fronte alla sofferenza e alle ingiustizie che attraversano il mondo».

Sirene di allarme, campane all’unisono e buio improvviso faranno da corredo all’evento rievocando l’atmosfera di guerra; l’unione nello spazio di condivisione per eccellenza quale la piazza e l’effetto della luce che illuminerà questa rete solidale, saranno strumenti per lanciare un messaggio multi-significativo ma dal valore univoco: Palma contro la guerra.