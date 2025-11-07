NOLA. Incontro con la scrittrice Fortuna Dubbioso. Dalla memoria alla pace. La storia del caporale Antonio Barone,caduto nella prima guerra mondiale

Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto superiore Masullo-Theti nell’impegno civico per il il primato dei valori della concordia tra i popoli.

Ivan Romano Mascia V classe, sezione D, corso d’ Informatica

Una mattinata all’insegna del ricordo e della lettura, quella di mercoledì scorso, nella sala- conferenze “Francesco Vecchione” dell’Istituto superiore Masullo–Theti. Nell’ambito del progetto formativo Incontro con l’autore, la comunità scolastica ha incontrato Fortuna Dubbioso, scrittrice e già docente di lungo corso per le Discipline giuridiche nell’Istituto, autrice del libro intitolato “Caporale Antonio Barone. Un figlio di Nola nella Grande guerra. Le sue lettere agli studenti”, un corposo e significativo testo di memoria storica, che si salda con l’attualità. Un libro costituito da lettere che la prof.ssa Dubbioso ha scritto negli anni, dando voce al giovane caporale nolano Antonio Barone – morto a soli 22 anni sul fronte del Piave nella prima guerra mondiale,- la cui tomba è stata adottata, dieci anni fa, dal Masullo–Theti, nel quadro delle iniziative per la commemorazione per il centenario dell’ingresso dell’Italia -nel 1915- nel conflitto, iniziato nel 1914, e concluso nel 1918.

Attivamente presenti e partecipi gli alunni delle classi 5 ^D INF, 5^A CAT, 5^A TEL, 5^B AMB/SAN, 5^A SIA e 5^A AFM/RIM, guidati nella lettura dei testi episolari dalle rispettive docenti, le prof.sse Titti Falco, Anna Rega, Nicla Serpico, Adele Giugliano e Susy Barone, coordinatrice dell’interessante evento–Forum. Presenti anche vari rappresentanti delle Istituzioni politico-amministrative e militari della città, tra cui il sindaco Andrea Ruggiero, il generale brigadiere Roberto Nardone, nonché rappresentanti di Associazioni di promozione culturale, che operano in città e nell’ area nolana.

Presente anche la professoressa Anna Maria Silvestro, già dirigente scolastica del Masullo-Thetino, promotrice nel 2015 dell’adozione della tomba, in cui sono raccolte le spoglie del caporale Antonio Barone, quale testimonianza identificativa della storia del territorio e monito di pace, realizzando l’idea proposta proprio dalla prof.ssa Dubbioso. Noi studenti, dopo un’attenta lettura in classe del testo, guidati dalle nostre docenti, abbiamo avuto l’opportunità di porre domande all’autrice su temi che hanno spaziato dal senso della guerra al ruolo della scuola, fino al valore della giovinezza, della Resistenza e dei principi su cui si fonda la nostra Costituzione plasmata dai principi della democrazia rappresentativa e parlamentare nella cornice dello Stato repubblicano.

La nostra Dirigente, la prof.ssa Elisa De Luca, ha aperto l’ evento– Forum, invitando a riflettere sulle guerre ancora oggi in atto e sulle loro drammatiche conseguenze. Il sindaco Ruggiero ha voluto rendere omaggio alla memoria del caporale Barone ricordando come la comunità abbia il dovere di onorare il sacrificio di tutti i caduti in guerra per la propria Patria.

Il generale Nardone ha sottolineato la responsabilità civica e morale di ciascuno di noi nel portare avanti i valori conquistati grazie al sacrificio di molti.Dell’importanza del passato ha parlato la prof.ssa Anna Maria Silvestro che ha evidenziato come archivi, biblioteche ed edicole funerarie rappresentino una ricchezza inestimabile per la memoria collettiva.

Il Dirigente scolastico Mucerino, poi, ha raccontato la storia del soldato, quasi nostro coetaneo, mostrando le fonti grazie alle quali, con grande perizia storiografica, è riuscito a ricostruire la sua vicenda. Una narrazione emozionante che ci ha restituito l’immagine di un ragazzo normale, qual era Antonio Barone, e in fondo molto simile a noi.

Infine è stata la volta della prof.ssa Dubbioso che ha lasciato la parola alle nostre molte domande, non prima di averci anticipato l’intenzione di re ndersi promotrice dell’istituzione della “Piazzetta del soldato” all’interno del Cimitero di Nola, così da avere uno spazio dedicato per la rituale commemorazione in onore di Antonio Barone, simbolico di tutti i caduti in guerra, che quest’anno si svolgerà il 27 novembre.

Prendendo spunto dalle domande degli alunni, la prof.ssa Dubbioso ha riflettuto sulla “ricerca esasperata del benessere” che spesso fa dimenticare la felicità, invitandoci a un ritorno ai valori autentici, dalla famiglia alla scuola, attraverso il confronto e il dialogo.

La libertà è il respiro del mondo, ha affermato, rispondendo alle domande sul ruolo della scuola, dei giovani e della società rispetto all’orrore della guerra, per poi soffermarsi sull’importanza della distinzione dei ruoli, delle singole responsabilità e del rispetto reciproco. Ha indicato nella tenacia, nello studio e nella pace le vie per custodire i veri valori della vita. Ci ha esortato ad esercitarci al confronto, a saper ascoltare e a dibattere in modo critico, approfondendo gli studi ed acquisendo le conoscenze senza pregiudizi. “ Bisogna saper essere fuori dal coro — ha affermato in particolare, la prof.ssa Dubbioso — per costruire un pensiero autonomo e trarre insegnamento dal dialogo con chi ha maggiori esperienze di vita.”

L’evento–Forum si è concluso con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, il nostro inno nazionale, e con l’auspicio espresso dalla nostra Dirigente Scolastica e dalla prof.ssa Susy Barone, in virtù del quale i giovani possano sviluppare una consapevolezza sempre più profonda di sé stessi e del loro contributo per la realizzazione di un mondo migliore.

Un incontro davvero di alto profilo, colmo di storia e di memoria, che invita a riflettere sul presente e sul nostro ruolo nella costruzione del futuro.