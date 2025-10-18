Nola, domenica 19 ottobre appuntamento col Mercato della Terra in Villa comunale

Domenica 19 ottobre Nola torna a ospitare il Mercato della Terra, come ogni terza domenica del mese: l’iniziativa promossa da Slow Food Agro nolano che punta a valorizzare i prodotti locali attraverso un modello di consumo sostenibile, attento all’ambiente e alle comunità agricole.

Negli spazi della Villa comunale, dalle ore 9 alle 13, i cittadini avranno l’occasione di incontrare direttamente i piccoli produttori, conoscere la storia di ogni prodotto e acquistare cibo buono, pulito e giusto: frutta e verdura di stagione, conserve, confetture, pane, uova, formaggi, legumi, olio, miele e molte altre eccellenze della nostra regione.

Alle ore 11.00 appuntamento con un nuovo Laboratorio del Gusto dedicato ai mieli artigianali e al polline di qualità, a cura di Alessandra Guida dell’apicoltura Santamaria